İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı

03.09.2022 11:48
İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'un 3 ilçesinde 12 adrese düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'un 3 ilçesinde 12 adrese düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri insani olmayan koşullarda barındıran, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarmayı amaçlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 12 adresi belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde düzenlenen baskınlarda, 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan, 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmeni koruma altına aldı.

Düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ikametlerin sahiplerinden, kimlik tespiti yapılan 6 kişiye toplam 308 bin 880 lira cezai işlem uygulandı.

Düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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