Ekipler, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde düzenlenen baskınlarda, 42'si Fas , 70'i Suriye , 4'ü Afganistan , 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmeni koruma altına aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri insani olmayan koşullarda barındıran, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarmayı amaçlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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