İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE FİYAT ARTIŞININ NEDENİ - Son Dakika

PANDEMİ bahçeli, manzaralı ve sosyal imkanları olan evlere talebi artırdı, Türkiye'nin en pahalı ilçesi Başiktaş oldu. Beşiktaş'ı müstakil evlerin ve sayfiye alanlarının çok olduğu Sarıyer ve Bakırköy izledi.

Uzmanlar, pandemi etkisiyle bahçeli müstakil evlere olan ilginin artması, sosyal imkanlara rahat ulaşımın rakamlarda belirleyici olduğunu söyledi. Söz konusu ilçelerin merkezlerinde bulunan noktalarda ev fiyatlarının aşırı olmadığı belirten, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 'Beşiktaş'ın içinde çarşı olan bölgede metrekare fiyatları 10-12 bin lira civarında ama Beşiktaş ortalaması şu anda 25-26 bin lira. Bebek'te Ulus'ta 30-40-50 bin liraya kadar çıkıyor. Bakırköy'ün aynı merkezi Beşiktaş ile aynı özelliği taşıyor, yine metrekaresi 10-12 bin civarında. Yeşilyurt, Florya, Ataköy'e gittiğiniz zaman 15-25 bine çıkabiliyor. Zekeriyaköy'e, Kilyos'a gideyim, bir yalı alayım, villa alayım değiniz zaman iş değişiyor, metrekare fiyatları 20-25 bin civarında ancak bulabilirsiniz" dedi.

"ASLINDA FİYATI YÜKSELTEN BEŞİKTAŞ İLÇESİNDE BULUNAN BEBEK, ETİLER, ULUS, AKATLAR GİBİ MAHALLELER"

Nizamettin Aşa, 'Beşiktaş dediğimiz zaman çarşı içi geliyor aklımıza, bu yanlış bir tanımlama. Beşiktaş'ın çarşı içindeki fiyatları normal bir ilçe veya ev fiyatını geçmiyor aslında, bugün metrekaresi 10-12 bin civarına gidiyor. Aslında fiyatı yükselten Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek, Etiler, Ulus, Akatlar gibi mahalleler. Bunlar elit tabakaya hitap eden lüks konutların yapıldığı Boğaz manzaralı, oldukça yüksek bedelli mülkler. Ulus'ta özellikle çok pahalı siteler var. Bebek'te zaten elit tabakanın yaşayabileceği bir ev en az 2-3 milyon dolardan başlıyor. Çok uzun zamandan beri Beşiktaş en pahalı ilçe" dedi.

'PANDEMİNDEN DOLAYI TALEP OLUŞTU"

Aşa, Sarıyer'de ise yalıların ön plana çıktığını belirterek, 'Şu anda hem pandemi dönemine yönelik, hem de depreme dayanıklı bir bölge, İstanbul'un en sağlam zemini bildiğimiz kadarıyla orası. Hem Boğaz manzarası, hem yalı, hem müstakil bahçeli evler, yeşillik, orman bunun içinde. Zekeriyaköy, Kilyos, Demirciköy gibi sayfiye alanları ki, müstakil bahçeli evlerin yoğun olduğu, sitelerin yoğun olduğu mahalleler. Bunlarda şu anda talep gördüğü için, önceden deprem dolayısıyla, son 1 yıldır da pandemiden dolayı talep oluştu. Bakırköy'de sahil kesiminde çok sayıda site yapıldı. O sitelerde yüksek bedelden, denize sıfır, ana cadde üzerinde, tamamen deniz manzaralı, bunlar yükseltiyor fiyatları. Bakırköy'de aynı Beşiktaş gibi eski yerleşim alanı olan kısımlarda fiyatlar öyle çok uçuk kaçık değil yani bugün 600-700 bin liraya 2 oda 1 salon bir evi kolaylıkla bulabilirsiniz. Beşiktaş'ın içinde çarşı olan bölgede metrekare fiyatları 10-12 bin lira civarında ama Beşiktaş ortalaması şu anda 25-26 bin lira. Bebek'te Ulus'ta 30-40-50 bin liraya kadar çıkıyor. Bakırköy'ün aynı merkezi Beşiktaş ile aynı özelliği taşıyor, yine metrekaresi 10-12 bin civarında. Yeşilyurt, Florya, Ataköy'e gittiğiniz zaman 15-25 bine çıkabiliyor. Zekeriyaköy'e, Kilyos'a gideyim, bir yalı alayım, villa alayım değiniz zaman iş değişiyor, metrekare fiyatları 20-25 bin civarında ancak bulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"ARABA KULLANMADAN SOSYALLEŞME İMKANI BAKIRKÖY'DE DE, BEŞİKTAŞ'TA DA DAHA FAZLA"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise sosyal olanaklara ve pandemi iş merkezlerine ulaşımın önemine dikkat çekti. Durbakayım "Ulaşım çok mühim. İş yerleri yakın olan ilçelerde, evine yakın olan bir iş yerinin olduğu takdirde insanlar daha rahat oluyor. İnsanların sosyalleşme, araba kullanmadan sosyalleşme imkanı Bakırköy'de de, Beşiktaş'ta da daha fazla. Daha doğrusu bugün İstanbul'u bölsek belki üç tane il çıkar. Orada yaşayan insanların entelektüel ve kültürel seviyelerinin Türkiye şartlarına göre bir çıt yukarıda olması, Beşiktaş'ta üniversite olması, bunların hepsi buralara artı getiriyor" diye konuştu.