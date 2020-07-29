İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 6 GÖZALTI - Son Dakika

Bahçelievler, Güngören ve Çekmeköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler, Güngören ve Çekmeköy'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 240 gram bonzai, 60 gram kokain, 1 kilo 22 gram toz kubar, 1 kilo 90 gram hint keneviri, 5 bin lira, 100 Euro, 3 cep telefonu, alüminyum folyo, ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Operasyonlarda Resul A. (23), Abdulmecit İ. (19), Avni A. (19), Hülya E. (51), Rıfat E. (32) ve Caner K. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.