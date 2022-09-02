İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

02.09.2022 12:27

İstanbul'un 4 ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 14 kişi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'un 4 ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 14 kişi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Başakşehir, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Denetimlerde 9 bin 266 kişi sorgulandı, 2 bin 180 araç ile 723 motosiklet kontrol edildi.

Uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheli, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 2 kişi, çeşitli suçlardan araması olan 5 zanlı ve 14 yoklama kaçağı yakalandı.

Çalışmalarda, 700 gram esrar, 215 gram skunk, 427 gram metamfetamin, 540 gram uyuşturucu madde emdirilmiş kumaş, 77 gram sentetik kannabinoid, 6 gram kokain, 45 uyuşturucu hap ile bin 840 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, 1-31 Ağustos tarihlerinde uyuşturucu suçlarına karıştıkları için aranan 69 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 61'inin tutuklandığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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