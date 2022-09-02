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Denetimlerde 9 bin 266 kişi sorgulandı, 2 bin 180 araç ile 723 motosiklet kontrol edildi.

İstanbul 'un 4 ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 14 kişi yakalandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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