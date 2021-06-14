İstanbul'un 41 noktasında kan bağışı kampanyası düzenleniyor - Son Dakika

İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay iş birliğinde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilikte düzenlenen etkinlikte, kan bağışında bulundu.

Burada konuşan Yerlikaya, Türk Kızılay iş birliğinde 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla düzenlenen kampanya kapsamında kentin 39 ilçesindeki 41 noktada kan bağışında bulunulabileceğini söyledi.

Yüzlerce sağlık çalışanının kampanya çerçevesinde bugün kan bağışı gönüllülerini beklediğini belirten Yerlikaya, vatandaşları da bağış yapmaya davet etti.

Kan bağışının önemine işaret eden Yerlikaya, kan bağışçılarını takdir etme amacını taşıyan bugünün, "Biz sizi seviyoruz, biz sizden razıyız." anlamına geldiğini söyledi.

Sağlığı el verdiğince düzenli olarak kan bağışında bulunma sözü veren Yerlikaya, "merhametin, iyilik hareketinin ve şefkatin sembolü" Türk Kızılayının sadece ülke değil, dünya genelinde de kan tedarikiyle ilgili bir marka olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, Türk Kızılayın salgın öncesi kan stokuna ulaşma hedefini hatırlattı.

"Kan olmazsa biz hekimler aciz kalıyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, her yıl dünyada 120 milyon ünite kan bağışı yapıldığını, Türkiye'de ise bu rakamın 3 milyon olduğunu dile getirdi.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Kınık, "Kan sadece bir insanın başka bir insana vererek şifa olabileceği bir doku ve bu olmazsa biz hekimler aciz kalıyoruz. Sayısız hasta bir ümitle o kanı bekliyor. Geçen yıllardaki yaz aylarına göre kan ihtiyacımız daha da artıyor." diye konuştu.

Kınık, Kovid-19 aşısı olanların ne zaman kan bağışı yaptırabilecekleri konusunda yöneltilen bir soru üzerine, "Aşılama sonrası bir komplikasyon yoksa 1 hafta sonra kan verebiliyor vatandaşımız. Bir komplikasyon oluştuysa, düşük bir oranda da olsa oluyor, bunlar geçtikten sonra 1 ay kadar bekliyoruz. Aşı olmak kan bağışına engel değil. Aşı olduktan sonra kendilerini iyi hisseden vatandaşlarımız kan bağışında bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

En fazla bağış yapan 4 kişiye hediye

Konuşmaların ardından en fazla kan bağışında bulunan 4 kişiye, Vali Yerlikaya ve Türk Kızılay Başkanı Kınık tarafından hediye ve plaket verildi.

113 kez ile en fazla bağış yapan Emre Çimenyemez, 2013'te normal bağışıyla başladığını, sonrasında kanser hastaları için aferez bağışında bulunduğunu söyledi.

Türk Kızılay Başkanı Kınık, erkeklerin yılda dört kez, kadınların üç kez bağış yapabileceğini, aferez bağışının ise 24'e kadar çıkabildiğini kaydetti.