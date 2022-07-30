İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında Bağcılar , Başakşehir , Büyükçekmece , Esenler , Fatih ve Kartal ilçelerinde faaliyet gösteren 6 işyeri ve 9 depoya 6 farklı operasyon düzenledi.

İstanbul 'un 6 ilçesinde 9 depoya yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan çeşitli markalarda kol saati, güneş gözlüğü, cep telefonu ve elektronik cihaz ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli hakkında " Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA

Kaçakçılıkla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Piyasa Değeri 25 Milyon Lirayı Bulan Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi: 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.