Üye Girişi
İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü - Son Dakika

İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü

11.01.2022 11:05
İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü

İSTANBUL'da 6 ilçede 4, 7 ve 9 Ocak tarihleri arasında silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen atölyelere ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da 6 ilçede 4, 7 ve 9 Ocak tarihleri arasında silah imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen atölyelere ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 62 adet silah, 4 adet tüfek ve çok sayıda silah parçası ve mermi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Silah İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 4, 7 ve 9 Ocak tarihleri arasında 3 ayrı operasyonda Esenler, Bağcılar, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüpsultan'da tespit edilen merdiven altı silah atölyesi ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, atölye ve adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu tüfek, 2 uzun namlulu tüfek şarjörü, 122 fişek, 51 silah, 80 9 mm fişek, 50 av tüfeği kartuşu, 57 şarjör, 40 tabanca sürgüsü, 23 tabanca gövdesi, 16 kurusıkı tabanca gövdesi, 11 namlu, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 tambur tipi av tüfeği şarjörü, 1 kurusıkıdan bozma silah, 1 silah yapımında kullanılan lazer makinası, 1 bilgisayar, 20 bin 695 lira para, silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ve silah parçaları ele geçirildi. Yasadışı silah imalatı ve ticareti için kullanılan tüm atölyeler kapatıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, "Silah İmal ve Ticareti" suçundan dün  sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.


İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü
İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü
İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü
İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü
İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü - Son Dakika


"Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim         
11:53
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor         
11:26
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Stokçularla ilgili yeni yasa yürürlüğe girdi! Ceza üst sınırı 500 binden 2 milyon liraya çıkarıldı Stokçularla ilgili yeni yasa yürürlüğe girdi! Ceza üst sınırı 500 binden 2 milyon liraya çıkarıldı         
10:44
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12

Son Dakika Haberleri
11:53 "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim
11:41 Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder
11:40 19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
11:39 Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi
11:36 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm
11:27 Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!
11:15 Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı
11:14 Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti
11:13 Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın, apartmanın kamerasını izleyince kahroldu
11:03 Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 12:02:31. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un 6 ilçesinde kaçak silah atölyelerine suçüstü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement