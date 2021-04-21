600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü' - Son Dakika

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'

21.04.2021 09:39

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü' İstanbul'un en eski köylerinden olan 2'nci Beyazıt zamanında Horasan Türkleri tarafından Halife köy adı ile kurulan ve Cumhuriyet döneminde Kalfa köy ismini alan mahalle, drone ile görüntülendi.

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'

İSTANBUL - İstanbul'un en eski köylerinden olan 2'nci Beyazıt zamanında Horasan Türkleri tarafından Halife köy adı ile kurulan ve Cumhuriyet döneminde Kalfa köy ismini alan mahalle, drone ile görüntülendi. 600 yıllık olduğu tahmin edilen köyde önemli tarihi eserler de yer alıyor.

İstanbul Çatalca'ya 25 kilometre uzaklıkta olan ve önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Kalfa Köyü'nün gizli kalan tarihi görenleri şaşırtıyor. Dördüncü Osmanlı padişahı olan Yıldırım Beyazıt tarafından Horasan'dan getirilen Türk aileleri yerleştirerek oluşturulan Halife köyü, Osmanlı döneminden kalma cami, türbe, hamam ve çeşmeleri drone ile havadan görüntülendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında adı Kalfa köy olarak değiştirilen köy halkı, hayvancılık ve ormandan elde edilen mangal kömürleri ile geçimini sağlarken muhtar ve cami imamı, köyün tarihinin daha da eskilere dayandığını kaydetti.

"Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelinimiz gidenimiz çok oluyor"

Köy hakkında bilgi veren Kalfa köy muhtarı Hayati Avcıoğlu, "Köyümüzün tarihi hemen hemen 650-700 yıla dayanıyor. Beyazıt zamanından kalma bir köy kendine ait sarayı, camisi eski mezarlığımız ve türbemiz o dönemden kalma. Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelinimiz gidenimiz çok oluyor. Nüfus olarak 900'e yakın ama yazlıkçılarla beraber binin üzerinde. Geçim kaynağımız ise hayvancılık ve mangal kömürü ticareti yapılıyor. Tarım zaten çok az orman köyü olduğumuz için" dedi.

"600 yıllık bir köy ama bin yıla yakın olduğunu tahmin ediyorum"

Köyün tarihinin daha eskilere dayandığını söyleyen Kalfa köy imamı Nebi Çiçek, "Köy 1200'lü yıllarda Horasan'dan gelen Şeyh Sinan adlı bir zat tarafından birkaç aile ile kurulmuştur. Önceden Halife köy olarak anılan köy Cumhuriyet döneminden sonra Kalfa köyü ismini almıştır. Ortalama 600 yıllık bir köy ama daha eski tarihine baktığımızda bin yıla yakın olduğunu tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'

Cumhuriyet, İstanbul, Halife, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti         
10:14
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı         
09:19
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın         
08:28
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri         
03:04
Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı         
01:29
Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi         
22:55
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 10:49:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei