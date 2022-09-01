İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

01.09.2022 11:03
İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un 8 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK/-PYD/ YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi yürütülen soruşturma dahilinde terör örgütü içerisinde faaliyet göstermiş olabilecekleri değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul'un 8 ilçesindeki 15 adrese 27 Ağustos'ta eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller, 225 bin lira, 5 bin 980 euro ve 620 dolar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüpheli hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. - İSTANBUL

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İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı İstanbul'da PKK operasyonu; 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı PERUK TAKIP BİR GÜNDE BANKADAN 500 BİN LİRA ÇEKMİŞLER PERUK TAKIP BİR GÜNDE BANKADAN 500 BİN LİRA ÇEKMİŞLER
Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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