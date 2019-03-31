Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Adalar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erdem...

İstanbul'un Adalar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erdem...

1 saat önce

İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erdem Gül kazandı.

İstanbul'un Adalar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Erdem..., System.String[]
İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erdem Gül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdem Gül 4 bin 306 oy aldı.

-Gül'ün özgeçmişi-

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansında profesyonel gazetecilik yapmaya başladı. Taraf gazetesinde görev yapan Gül, 2010 yılında Cumhuriyet gazetesinde parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:55 Kaynak: AA

Erdem Gül, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalar, İstanbul, Güncel
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