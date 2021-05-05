İstanbul'un akıllı şehir vizyonu tartışıldı - Son Dakika

İstanbul'un akıllı şehir vizyonu tartışıldı

05.05.2021 11:39
İstanbul'un akıllı şehir vizyonu tartışıldı, System.String[]

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehir Müdürlüğü, İPA, BİMTAŞ ve EY tarafından gerçekleştirilen çalıştayda 200'den fazla katılımcı ile pandemi süreciyle birlikte değişen kent yaşamında teknolojinin etkin kullanımını tartıştı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "16 milyona hizmet ederken, kentimizi akıllı teknolojilerle donatmak İBB'nin önceliğidir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı Akıllı Şehir Müdürlüğü, değişen dünyada İstanbul'un akıllı şehir, yenilikçilik ekosistemine yönelik vizyon ve yol haritasını revize ettiği çalışmalar serisinin ilki olan "Vizyon ve Misyon Belirleme Çalıştayı"nı düzenledi. İBB Akıllı Şehir Stratejik Planı, ülkemizin yerel yönetim seviyesinde yapılan ilk plan olma özelliğini taşıyor. Plan, aynı zamanda kentsel yaşamın farklı boyutlarında (çevre, ulaşım, enerji vb.) eylem alanları ve projeleri tanımlıyor. Böylece "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" (SKH) yerel ölçekte uygulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

AKILLI ŞEHİR İBB MOTTOSUNUN BİR PARÇASI

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB'nin "Akıllı Şehir" vizyonuna verdiği önemi şu sözlerle ifade etti:

"16 milyona hizmet ederken, bizim genel mottomuz; vatandaşın sorunlarını çözerken kente aynı zamanda bir değer katıyor olabilmek. Bugünün dünyasında bu iki amacı yerine getirebilmek için de teknolojiyi kullanabilmek, kenti tüm teknolojik gelişmelerle akıllandırmak ve insanımıza hayatını kolaylaştırabilecek yönde hizmet sunulabilmesi bizim önceliklerimizin arasında bulunuyor."

GELİR EŞİTSİZLİĞİ SEKİZ KATINA ÇIKTI

Çalıştay programı, açılış konuşmasının ardından İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü'nün sunumu ile devam etti. Dünyayı dönüştüren trendlerin anlatılmasıyla başlayan sunum, geleceğin çalışma dünyası ve trendlerinin anlatılmasıyla ilerledi. İstanbul özelinde dikkat çeken bilgilerin de paylaşıldığı sunumda, 2006-2018 yılları arasında İstanbul'da gelir dağılımındaki eşitsizliğin artarak, en yüksek ve en düşük gelir grubu arasındaki farkın sekiz katına çıktığı ifade edildi.

Akıllı Şehir kavramları arasındaki en önemli temalardan biri olan ulaşım.Bu alanda yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul trafik sıkışıklığı konusunda 2019 yılında 9. sırada iken 2020 yılı itibariyle 5.sıraya yükseldiği bilgisi çalıştay sırasında aktarılan bilgilerden bir diğeriydi.

Sunumda dikkat çeken bir diğer bilgi ise 2019 yılında İstanbul'un net iç göç hızı yüzdü 7,9 iken, 2020 yılında artışın tersine yüzde -3,4 olarak ölçümlendi. Aktarılan veriler ışığında: nüfus artışı, ekonomik belirsizlikler, iklim değişikliği gibi temel güçlerin beraberinde getirdiği değişimlerin, İstanbul'un ihtiyaçları üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu görüldü.

100 KENTİN KARBON SALINIMINA ETKİSİ YÜZDE 18

Çalıştay bilgilendirme sunumunda hızlı şehirleşme ve nüfus artışı, iklim değişikliği, ekonomik belirsizlikler ve teknolojiye ayak uyduramama gibi sebeplerin; altyapı, kentleşme, enerji, ulaşım gibi temel ihtiyaçların planlama ve uygulamasında şehirleri zorlandığı aktarıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul'un da aralarında bulunduğu 100 kentin dünyadaki karbon salınımına etkisinin yüzde 18 olduğu söylendi.

İstanbul Planlama Ajansı'nın dakonu hakkında yapmış olduğu araştırmalar sunumda yer aldı. İstanbul'un 2050 yılında düşük karbonlu kent olma hedefinin gerçekleşebilmesi için karbon salınımlarının 2030 yılında en az yüzde 40 oranında azaltılması gerekiyor. Bu anlamda İstanbul'un, geleceğin şehrine dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamlamak için mevcut endeks ve vatandaş ihtiyaçlarının güncellenmesi çalışması İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yapılan 'Vizyon ve Misyon Belirleme Çalıştayı' ile bu adımlar hızlı bir şekilde tamamlanacak ve akıllı şehir tematik çalıştayları da müdürlük tarafından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

13 VİZYON, 13 MİSYON

Çalıştaya; İBB ve iştirak şirketleri, ilçe belediyeleri, bakanlıklar, akademi dünyası, STK ve özel sektörden birçok temsilci katılım sağladı. 200'ü aşan katılımcı sayısı ile 4 saatlik çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirildi. 13 farklı grup oluşturulan çalıştayda katılımcılar, aktif bir çalışma gerçekleştirerek İstanbul Akıllı Şehir özelinde vizyon ve misyon ifadelerini oluşturdu. İki saatlik grup çalışmalarının ardından ortaya çıkan "13 vizyon ve 13 misyon ifadesi", tüm katılımcılara açıklandı.

Açıklanan ifadeler sonrasında katılımcılar çevrimiçi yöntem ile önce "vizyon ifadelerini" sonrasında da "misyon ifadelerini" uygulama üzerinden oyladılar. Oylama sonuçlarının açıklanması sonrasında katılımcılar söz alarak çalıştayın çok yararlı olduğunu ve çok keyifli geçtiğini belirttiler.

Bazı temsilciler ise İBB'nin bu çalışmada tüm sektör temsilcilerini bir araya getirmesinin çok önemli olduğunu söylerken, İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'u seven İstanbullular ile bu çalışmaların yapılması ve nihayete ermesinin çok büyük değer taşıdığı belirtildi.

İstanbul'un akıllı şehir vizyonu tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir, İstanbul, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İstanbul'un akıllı şehir vizyonu tartışıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
14:15 ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti         
12:04
Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti         
11:48
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:18:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un akıllı şehir vizyonu tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement