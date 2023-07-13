İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç, kirlilik nedeniyle kararıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç, kirlilik nedeniyle kararıyor

13.07.2023 12:10

İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç artık kararmaya başladı.

İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç artık kararmaya başladı.

RENGİ SİYAHA BÜRÜNDÜ

Yeniden yaşanan kirlilikle gündeme gelen "Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç, kararmaya başladı. Daha önce koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü. Haliç'te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor.

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor

ALGLERDEN DOLAYI RENK DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Haliç'te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor
İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor
İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor
İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Ahmet eren Kacmaz: NE BİTMEYEN ÇİLEDEN BAHSEDİYORSUNUZ 4 5 YIL ÖNCE BALIK TUTAR HALDE MASMAVİ İDİ. ZİHNİYET LERİ AYNISI Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • alos : 15 MİLYON İNSANIN YAŞADIĞI BİR ŞEHİRDE TEMİZLİKTEN BAHSEDİLEBİLİR Mİ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Bunlar son günleri düştü koltuk derdine göz diktiği yerde oturan da babası .... Neyse anlatmaya gerek yok.... Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

İstanbul, Haliç, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç, kirlilik nedeniyle kararıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Luis Nani Adana Demirspor ile Anlaştı
12:44 Konya'da 10 bin yıllık Çatalhöyük, yeni proje ile dünyada daha fazla tanınacak
12:40 Adana Demirspor'dan Luis Nani bombası! İmza için geleceği saat bile belli
12:40 10 bin yıllık Çatalhöyük'ün yeni hali! Konya'daki eşsiz bölge artık dünyada da tanınacak
12:36 Alman Bild Gazetesi, NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ı Süpermen Olarak Tanıttı
12:32 Alman Bild gazetesinden NATO Zirvesi analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Süperman yapıp övgüler dizdiler
12:22 Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı
12:17 Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'yı renklerine bağladı
12:07 Galatasaraylı küçük hayranı tarafından öpücük yağmuruna tutulan Simge'den tebessüm ettiren tepki: Öpmedi, beni yedi
12:00 Galatasaraylı küçük hayranı tarafından öpücüklere boğulan Simge'den güldüren tepki: Öpmedi, yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 13:04:53. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç, kirlilik nedeniyle kararıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement