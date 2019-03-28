İstanbul'un Ana Güzergahlarında İnternet Bedava Olacak"
16 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'ın, başkan seçilmesi halinde iki yıl içerisinde İstanbul'un kamuya açık bütün yerlerinde ve ana güzergahlarında kablosuz interneti (wi-fi erişimini) ücretsiz hale getireceği belirtildi.
AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım
'ın, başkan seçilmesi halinde iki yıl içerisinde İstanbul'un kamuya açık bütün yerlerinde ve ana güzergahlarında kablosuz interneti (wi-fi erişimini) ücretsiz hale getireceği belirtildi.
İletişim ofisinden yapılan açıklamada Yıldırım'ın şu ifadelerine yer verildi:
"İstanbul'daki bazı ilçelerde fiber altyapısı yeterli değil. Trafik biraz artıkça yavaşlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. İstanbul'daki toplam fiber ağ uzunluğu 47 bin 500 kilometre. Bunu 100 bin kilometreye çıkaracağız. Fiber altyapının geliştirilmesine öncülük edeceğiz. Bunu bir yol olarak görmek lazım. Üzerinden yapılacak faaliyetlerden, trafikten para kazanmak üzere altyapıyı geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İki yıl sonra İstanbul'un kamuya açık bütün yerlerinde, ana güzergahlarda kablosuz internet (wi-fi erişimi) ücretsiz hale gelecek. Bedava olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:53 Kaynak: AA
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