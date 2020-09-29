İstanbul'un Anadolu Yakası için "kuvvetli yağış" uyarısı

İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 12.20-14.00 saatlerinde başta İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere beklenen gök gürültülü sağanak geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.