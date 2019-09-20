Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı
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İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı

47 dakika önce

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladıİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı.

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafik oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. Özellikle trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalıştı.

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
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