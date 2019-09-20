İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur etkili olmaya başladı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. Özellikle trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı yerlere girmeye çalıştı.

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Anadolu yakasında da etkili olmaya başladı. Yağmur nedeniyle trafik oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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