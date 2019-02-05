İstanbul'un Araç Sayısı 20 İlin Nüfusuna Denk
29 dakika önce
İstanbul'da trafiğe kayıtlı 4 milyon 170 bini aşkın araç bulunuyor.
İstanbul
'da trafiğe kayıtlı 4 milyon 170 bini aşkın araç bulunuyor. Bu rakam, 20 ilin toplam nüfusuna denk geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Aralık
ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 865 bin 921 adet olarak gerçekleşti. Söz
konusu dönemde İstanbul'da ise trafiğe kayıtlı 4 milyon 173 bin 312 adet araç bulunduğu verilere yansıdı.
20 İLİN TOPLAM NÜFUSU İSTANBUL'UN ARAÇ SAYISI KADAR
2018 yılı nüfus rakamları baz alınarak yapılan hesaplamalar ilginç bir istatistiği gün yüzüne çıkardı. Türkiye'deki 20 ilin toplam nüfusu, İstanbul'daki araç sayısına denk geldiği saptandı. Yaklaşık 4 milyon 170 bin olarak hesaplanan sırasıyla Bayburt
, Tunceli
, Ardahan
, Kilis
, Gümüşhane
, Artvin
, Iğdır
, Bartın
, Çankırı
, Sinop
, Bilecik
, Erzincan
, Kırşehir
, Karabük
, Yalova
, Burdur
, Bingöl
, Hakkari
, Kırıkkale
illeri toplam nüfus rakamlarıyla, İstanbul'un araç sayısına (4 milyon 173 bin 312) yakın bulunmakta. Ortaya çıkan bu sonuç, İstanbul'un Türkiye genelindeki önemini gözler önüne seriyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:21 Kaynak: İHA
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