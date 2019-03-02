Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Araç Sayısı ve Nüfusunda Paralel Artış

İstanbul'un Araç Sayısı ve Nüfusunda Paralel Artış

27 dakika önce

İstanbul'da yıllık bazdaki araç sayısındaki artış, nüfusa paralel olarak ivme gösteriyor.

İstanbul'un Araç Sayısı ve Nüfusunda Paralel Artış, System.String[]
İstanbul'da yıllık bazdaki araç sayısındaki artış, nüfusa paralel olarak ivme gösteriyor. Megakentte yıllık bazda araç sayısı yüzde 2,3, nüfus artışı ise yüzde 2,6 olarak hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı 2019 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre İstanbul'da söz konusu dönemde 4 milyon 184 bin 963 araç bulunuyor. 2018 yılı Ocak ayında 4 milyon 88 bin 690 araç sayısını ulaşmış İstanbul'daki yıllık araç artışı yüzde 2,3 olarak ortaya çıkıyor. Doğal ve kültürel güzellikleri, turizm ve ticaretiyle dünyanın önde gelen şehirleri arasında bulunan İstanbul'un nüfus rakamları da dikkat çekiyor. Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, en çok nüfusa sahip olan il konumunda. Açıklanan son resmi rakamlara göre İstanbul'un nüfusu 2018 yılı itibariyle 15 milyon 67 bin 724 olarak ortaya çıkıyor bir önceki sene ise bu rakamın 15 milyon 29 bin 231 olarak gerçekleştiği görülüyor. Hesaplamalarda ortaya çıkan rakam ise yıllık bazda İstanbul'un nüfusu 2018 yılında 2017'ye göre yüzde 2,6 artış olduğunu gösteriyor.

ARAÇ SAYISINDAKİ ARTIŞ NÜFUSA PARALEL OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

Elde edilen sonuçlar ışığında İstanbul'un araç sayısı nüfusuna göre yıllık bazda yakın bir seyir izliyor. Araç sayısındaki artış yıllık olarak yüzde 2.3 olurken nüfusundaki yükseliş de yüzde 2.6 şeklinde gerçekleşiyor.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

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