İstanbul'un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu - Son Dakika

İstanbul'un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu

6 saat önce

İstanbul'da Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 35,35 ile yaş üzüm olurken, yüzde 15,90'lık fiyat düşüşüyle en çok portakal ucuzladı.

İstanbul'un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu, System.String[]

İstanbul'da Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 35,35 ile yaş üzüm olurken, yüzde 15,90'lık fiyat düşüşüyle en çok portakal ucuzladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO 2019 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 82'sinin perakende fiyatı artarken, 48 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ARALIK AYINDA YAŞ ÜZÜM FİYATI YÜZDE 35,35 ARTTI

Aralık ayında Gıda Harcamaları, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Yaş Üzüm yüzde 35,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 34,11 ile taze fasulye, yüzde 24,71 ile salatalık, yüzde 22,93 ile domates, yüzde 20,84 ile yeşil soğan, yüzde 17,04 ile konutla ilgili harcamalar grubundan fuel oil oldu.

2019 ARALIK AYINDA PORTAKAL YÜZDE 15,90 UCUZLADI

2019 Aralık ayında Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Portakal yüzde 15,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ulaştırma harcamaları grubundan; yüzde 9,13 ile şehirler arası otobüs, yüzde 8,88 ile gıda harcamalarında muz, yüzde 8,59 pırasa, yüzde 4,63 ile karnabahar ve yüzde 4,04 ile lahana oldu.

(İHA)

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti
İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:12 Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava Menteş atandı - Son Dakika
16:11 Melek Arı'dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika
16:11 Bakan Soylu: İstanbul'un güvenliği, Tel Abyad'dan başlar - Son Dakika
16:11 Kayseri'de 5 deaş şüphelisi adliyede - Son Dakika
16:07 Ağrı Rahmet-Der 2019 faaliyet raporunu açıkladı - Son Dakika
15:03 Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
14:47 İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 16:16:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un Aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]