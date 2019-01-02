İstanbul'un Aralık Ayı Zam Şampiyonu Yeşil Soğan Oldu

İTO 2018 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO 2018 Aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre, yeşil soğan yüzde 48.33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün olurken, domates yüzde 13.77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak saptandı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.



İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 72'sinin perakende fiyatı artarken, 58 ürünün fiyatı düştü, 112 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Aralık ayında yeşil soğan fiyatı yüzde 48.33 arttı



Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 48.33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.



Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 37.76 ile salatalık, yüzde 30.44 ile kabak, yüzde 28.46 ile sivri biber ve yüzde 25.06 ile taze fasulye oldu.



2018 Aralık ayında domates yüzde 13.77 ucuzladı



2018 Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 13.77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 12.89 ile portakal, yüzde 10.04 ile çarşaf, yüzde 9.54 ile fuel-oil, yüzde 8.81 ile çelik mutfak eşyası ve yüzde 8.50 ile limon oldu. - İSTANBUL

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