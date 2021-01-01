İstanbul'un Aralık enflasyonu belli oldu - Son Dakika

İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, toptan fiyat ise yüzde 2,05 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, 2020 Aralık ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,05 oranında arttı.

2019 Aralık ayına göre 2020 Aralık ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 14,40, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 18,18 olarak gerçekleşmiştir.

Aralık ayında; Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,02, Gıda Harcamalarında yüzde 2,20, Konut Harcamalarında yüzde 1,27, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 0,59, Diğer Harcamalarda yüzde 0,38, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,33 artış, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 3,23 ve Giyim Harcamalarında yüzde 0,55 azalış görülmüştür.

Aralık 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 6,31, Madenler Grubunda yüzde 2,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,93, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,44, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,40, artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,54 azalış, Mensucat Grubunda ise fiyat hareketi görülmemiştir.

(İHA)