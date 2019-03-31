İstanbul'un Arnavutköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı kazandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Haşimi Baltacı 69 bin 102, İYİ Parti adayı Muharrem Yaman 22 bin 833, HDP adayı Yavuz Kahrıman 16 bin 281 oy aldı.



-Baltacı'nın özgeçmişi-



1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Baltacı, ilkokulu Arnavutköy İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. Askerliğini 1991-92 yılları arasında, önce Ankara Polatlı Topçu Okulunda, ardından Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay öğretmen olarak tamamladı.



Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.



Birçok sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.



28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Arnavutköy Belde Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009'da tekrar seçilerek ilçe olan Arnavutköy'ün ilk Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2014'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde de tekrar Belediye Başkanı seçildi.



Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine tez aşamasında devam etmektedir.



Baltacı, evli ve beş çocuk babasıdır.

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