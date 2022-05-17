İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı - Son Dakika
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı

17.05.2022 08:52

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrika çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 3 fabrikaya daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Olay yerinden ilk gelen görüntüler şu şekilde:

İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde
İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde
İstanbul'da fabrika yangını! Alevler 3 binaya daha sıçradı, ekipler olay yerinde
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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı - Son Dakika
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