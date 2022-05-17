İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı - Son Dakika

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Olay yerinden ilk gelen görüntüler şu şekilde: