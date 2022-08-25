Ataşehir'de 5 katlı binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'de 5 katlı binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı

25.08.2022 14:22
Ataşehir'de 5 katlı binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müjdat Aydemir, Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak'taki 5 katlı binanın tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu önce giriş kapısı üzerindeki çatının üzerine ardından merdiven boşluğundan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aydemir, ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Yenişehir, İstanbul, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 5 katlı binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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