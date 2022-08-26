İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi.

Esenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu.

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı.

Başakşehir 'de sağanak nedeniyle yollarda suların yükselmesiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçedeki dolu yağışının ardından sağanak devam ediyor.

İstanbul 'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Kaynak: AA

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