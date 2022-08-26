İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

26.08.2022 19:22
İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Başakşehir'de sağanak nedeniyle yollarda suların yükselmesiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçedeki dolu yağışının ardından sağanak devam ediyor.

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı Caddesi'nde etkili olan yağış nedeniyle sular yükseldi, araçlar geçmekte zorlandı. Yükselen suyun etkisiyle bir motosikletli kurye yolda kaldı.

Esenyurt Kıraç'ta taşkın nedeniyle rögar kapakları yerinden çıktı. Ana yol sular altında kalırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mimsan Sanayi Sitesi civarında ise dolu yağışı etkili oldu.

Akçaburgaz Mahallesi'nde yağıştan dolayı su taşkını meydana geldi. Bazı noktalardan ana caddeye akan su, yolu adeta göle çevirdi.

Sultangazi Mahmutbey yolunda sağanak etkili olurken, Arnavutköy merkezde de kısa süreli sağanak görüldü.

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Esenyurt'ta su seviyesi yükselen Haramidere dronla görüntülendi Esenyurt'ta su seviyesi yükselen Haramidere dronla görüntülendi Esenyurt'ta suyu yükselen derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi Esenyurt'ta suyu yükselen derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi
Kaynak: AA

Başakşehir, İstanbul, Mercedes, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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