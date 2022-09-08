İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

08.09.2022 13:10
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 27 kilo skunk, 17 kilo kristal halde metamfetamin ve 15 kilo sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 27 kilo skunk, 17 kilo kristal halde metamfetamin ve 15 kilo sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, Bağcılar ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese dün baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal halde metamfetamin ve 15 kilogram sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbullular dikkat! 24 ilçede bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak İstanbullular dikkat! 24 ilçede bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak İRAN'DAN İSTANBUL'A UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI İRAN'DAN İSTANBUL'A UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaynak: İHA

Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:32:59. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement