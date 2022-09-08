Operasyon ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, Bağcılar ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese dün baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 27 kilogram skunk, 17 kilogram kristal halde metamfetamin ve 15 kilogram sıvı metamfetaminden oluşan toplam 59 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 59 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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