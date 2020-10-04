İstanbul'un balığı Trabzon'dan - Son Dakika

İstanbul'un balığı Trabzon'dan

- İstanbul'un balığı Trabzon'dan Karadeniz'de avlanarak Trabzon'a getirilen palamutların bir kısmı İstanbul'a gidiyor Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından denize açılan tekneler genellikle palamutla dönerken Trabzon'a getirilen palamutların bir kısmı İstanbul'a gönderiliyor.

- İstanbul'un balığı Trabzon'dan

Karadeniz'de avlanarak Trabzon'a getirilen palamutların bir kısmı İstanbul'a gidiyor

TRABZON - Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından denize açılan tekneler genellikle palamutla dönerken Trabzon'a getirilen palamutların bir kısmı İstanbul'a gönderiliyor.

Sezon başlangıcından beri Trabzon'dan günde ortalama 30 ton palamut İstanbul'a gönderilirken İstanbul'da, hava şartlarından dolayı tekneler denize açılamadığı zaman bu miktar 50 tona kadar çıkabiliyor.

Karadeniz'de bugünlerde bol miktarda avlanan palamut hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ediyor. Balıkçılar sezona palamut bereketiyle başladıklarını belirterek şu ana kadar avcılığın memnuniyet verici olduğunu söylüyorlar.

Balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, Trabzon'dan her dönem İstanbul'a balık sevkiyatı yapıldığını belirterek sadece Trabzon değil Türkiye'nin farklı yerlerinden de bu şehre balık gittiğini söylüyor.

Karadeniz'de bu günlerde bol miktarda avlanan palamudun herkesi sevindirdiğini belirten Örseloğlu,"Sezona palamut bereketi ile başladık. Bu günlerde palamut tezgahları süslemeye başladı. Genelde iki gün bol olmuşsa bir gün biraz az oluyor. Bu günlerde yağmur yağdığı için şu an palamut iyi diyebiliriz. Palamut sıcaklığında düşmesi kendini bulmaya başladı. Fiyatlar 10-12,5 TL arasında gramajına göre değişiyor. Şu an 5-6 çeşit balık tezgahları süslüyor" dedi.

Trabzon'dan son günlerde İstanbul'a fazla miktarda palamut gittiğini kaydeden Örseloğlu, "Bu balık sadece Trabzon'da satılmıyor. Tekneler balık neredeyse peşinden gider. Bir hafta önce palamut Sinop taraflarında idi şimdi Hopa taraflarına doğru gitti. İstanbul metropol bir şehir. Bu balık Trabzon'da da çıksa Hopa'da da çıksa ilk gideceği yer İstanbul. Çünkü İstanbul nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye'nin en kalabalık yeri olduğu için büyük bir pazara sahip. Dolayısıyla nerede olursa olsun tutulan balıklar ilk önce İstanbul'a gider. Son günlerde Trabzon'dan İstanbul'a oldukça fazla balık gidiyor. İnşallah bundan sonra da daha bol olacağını bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'un balığı Trabzon'dan
İstanbul'un balığı Trabzon'dan
İstanbul'un balığı Trabzon'dan
İstanbul'un balığı Trabzon'dan
İstanbul'un balığı Trabzon'dan

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un balığı Trabzon'dan - Son Dakika Ekonomi

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