İstanbul'un Balkonunun İmar Sorunu Bitiyor

Maltepe'nin Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde 40 yıldır çözülemeyen imar sorununun çözümünde sona gelindi.

Maltepe'nin Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde 40 yıldır çözülemeyen imar sorununun çözümünde sona gelindi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, üç mahallede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek ada bazlı yerinden dönüşüm sürecine ilişkin bilgi verdi. Kılıç, yüzlerce ailenin şubat ayında tapularına kavuşacağını müjdeledi.



Maltepe'de yarım asırlık imar sorunu bitiyor. Maltepe Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen ve Büyükşehir Belediyesi'nce yine oy birliğiyle onaylanan planlar sayesinde Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yaşayan yüzlerce aile, yerlerinden edilmeden kentsel dönüşüme tabi olacak. Hazırlanan planlar uyarınca, 52 bin kişinin yaşadığı ve 8 bin binanın bulunduğu yaklaşık 2 buçuk kilometre karelik alanda dönüşüm gerçekleştirilecek.



Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde kurulan ofislerde vatandaşlarla bir araya gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, planların mahalle danışma kurulları, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan onlarca toplantı sonrası hazırlandığını vurguladı. Yarım asırlık sorunu mahalle sakinleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların büyük bir özverisi ve katkısıyla çözdüklerini kaydeden Başkan Ali Kılıç: "Ben yola ilk çıktığımızda Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri halkımıza 'Sizin onayınız olmayan hiçbir projede bizim imzamız olmayacak' demiştim. Biz insanların kentsel dönüşüm adı altında insanların yerlerinden, yurtlarından sürüldüğü bir dönüşüme imza atmak istemiyoruz. Yerinde bir dönüşüm istiyoruz ve dolayısıyla halkımızla beraber bunu gerçekleştirmek istiyoruz. 5 yıl boyunca çalıştık, çeşitli toplantılar yaptık ve sürekli halkımızla iç içe olduk" dedi.



Planlar 4 hafta boyunca askıda kalacak



Toplantılarda insanlara olduğu gibi, samimiyetle ve içtenlikle, artılarıyla ve eksileriyle, hemşehrilerinin, muhtarların ve kanaat önderlerinin eleştirilerini göz önüne alarak plana son şeklini verdiklerini ifade eden Kılıç: "Odalara ve sivil toplum kuruluşlarına da planları verdik ve onlar da gerekli incelemelerde bulundular. En son Maltepe Belediye Meclisi'nde her iki belediyemizin katkılarıyla ve oy birliğiyle bu planlar Büyükşehir'e gitti. O dönemki başkanımız Kadir Topbaş ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri büyük bir özveriyle, çok kısa bir sürede ve oy birliğiyle bu planları hayata geçirdiler. Mevcut başkanımız Sayın Mevlüt Uysal da son imzayı attı. 'Hayaldi, gerçek oldu' denir ya, tam da böyle oldu. Bugün de Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde altını çizerek söylüyorum, halkımızın onayıyla hazırlanan planları ofislerimize astık. 4 hafta boyunca bu planlar buralarda irdelenecek. Hemşehrilerimiz gelip bilgi alacak ve eksikler varsa onu bizimle paylaşacaklar. Çeşitli vesilelerle yapacağımız toplantılarda son noktayı koyduktan sonra, 11 Şubat'ta bu planlar inmiş olacak. Ardından da bu üç mahallede tapusu olmayan yüzlerce hemşehrimiz tapularına kavuşacaklar. Yani evlerinin nüfus cüzdanını onlara 2019'un yeni yıl müjdesi olarak teslim etmiş olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

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