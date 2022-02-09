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İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu - Son Dakika

İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu

09.02.2022 10:04

İstanbul'da bir günlük yağış barajlarda yaklaşık yüzde 8'lik rekor artışa sebep oldu. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü.

İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü.

2 HAFTADA YÜZDE 22 ARTTI

Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi. Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları:

  • ALİBEYKÖY %66.17
  • BÜYÜKÇEKMECE %71.43
  • DARLIK %74.32
  • ELMALI %100
  • ISTRANCALAR %100
  • KAZANDERE %87.49
  • ÖMERLİ %94.37
  • PAPUÇDERE %85.88
  • SAZLIDERE %44.95
  • TERKOS %71.03
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu - Son Dakika
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