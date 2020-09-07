İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45'in altına indi - Son Dakika

İSTANBUL'da yağışsız yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 45'in altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy barajı oldu. Baraj gölünün su havzasında doluluk oranı yüzde 21.53 'e kadar düştü. Daha önceden balıkların gezdiği alanlar adeta meraya dönerken, baraj gölünün bazı kısımları vatandaşların çamura saplanmaması için tel örgülerle çevrildi. Barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti .

BARAJLARDAKİ DOLULUK 44.76'YA DÜŞTÜ

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Son 12 ayın en düşük doluluk oranı geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 36.67 olarak ölçüldü. Daha sonra yağışlarla yükselmeye başlayan doluluk oranları Nisan ayının ardından artan sıcaklıklarla birlikte yeniden düşmeye başladı.

İSKİ verilerine göre; 7 Temmuz 2020'de yüzde 60.78 olarak ölçülen doluluk oranı bir ay sonra 7 Ağustos 2020 tarihinde 47.25'e 7 Eylül 2020 ise 44.76'ya kadar geriledi. İstanbul'un barajlarında son 15 günde doluluk oranlarları yüzde 5 azaldığı öğrenildi.

YAĞIŞ ORTALAMALARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ VARİstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin azalmasında yıllık yağış ortalamasının azlığı da etkili oldu. İstanbul'da Ocak-Mart aylarında 2020 yılı içinde yağış ortalaması 243.80 mm olarak ölçüldü. Oysa bir yıl önce aynı dönemde ortalama değer 629.30 mm olarak ölçülmüştü. 2018 yılında ise aynı ortalama değer 897.10 mm'ydi.

BARAJ GÖLÜNÜN BAZI BÖLÜMLERİ TEL ÖRGÜLERLE KAPATILDIİstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy barajında kurak geçen ayların su seviyeleri hızla düştü. Barajda doluluk oranı yüzde 21.33'e gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu. Tarihi su kemerinin olduğu bölümlerde bu durumdan nasibini aldı. Daha önce suyun içinde bulunan kemer şu anda en yakın su birikintisine yaklaşık 250 metre uzaklıkta kaldı. Vatandaşların kuruyan su havzası yatağına girerek çamura saplanmamaları için baraj gölünün bazı kısımları tel örgülerle kapatıldı.

SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ ÖLÇÜLDÜİSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen genel doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 7 Eylül 2015 yılında baraj doluluk oranları yüzde 66.72'ydi. 2016 yılında 50.83., 2017 yılında yüzde 60.65 olan oran 2018 yılında 59.50, 2019 yılında ise 56.70 olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ölçülen yüzde 44.20 ise son 5 yılın en düşük doluluk oranı oldu.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARIİstanbul Barajlarının 7 Eylül 2020 tarihinde doluluk oranları Ömerli yüzde 68.73, Papuçdere yüzde 7,34, Sazlıdere yüzde 14.79, Büyükçekmece yüzde 22.53, Alibeyköy yüzde 21.33, Terkos yüzde 48.30, Kazandere yüzde 7.34, Elmalı yüzde 38.33, Darlık yüzde 77.52,Istrancalar yüzde 33.92 oldu.