İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'yi aştı - Son Dakika
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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'yi aştı

6 saat önce

İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ AŞTI (Havadan görüntülerle)Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağmurun ardından İstanbul'daki barajların su seviyesi aylardır ilk defa yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İSTANBUL'UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ AŞTI (Havadan görüntülerle)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağmurun ardından İstanbul'daki barajların su seviyesi aylardır ilk defa yüzde 50'nin üzerine çıktı. İSKİ verilerine göre, barajların su seviyesi bugün yüzde 51.43 olarak ölçüldü.

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından alarm vermeye başlayan barajlardan bazılarında doluluk kritik seviyeye kadar düşmüş ve kullanım dışı kalmıştı. Ancak son bir hafta içinde etkili olan sağanak yağmurların ardından 26 Aralık 2019 tarihinde 33.54 olarak ölçülen doluluk oranı 1 Ocak 2019 tarihinde yüzde 37.74'e, bugün ise yüzde 51.43'e kadar yükseldi.

BİR YIL ÖNCE DOLULUK ORANLARI DAHA YÜKSEKTİ

Ancak İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin yükselme oranları, bir önceki yılla kıyaslandığında geride kaldı. 9 Ocak 2018'de İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde barajlarda 757 milyon metreküp su bulunuyordu. Bu gün yapılan ölçümlerdeki su miktarı ise 448 milyon metreküp. Yağışların devam etmesi halinde barajlardaki su seviyesinin hızla yükselmesi bekleniyor.

ELMALI BARAJINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 96.88 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Doluluk oranı en fazla olan baraj yüzde 96.88 ile Elmalı barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı 65.40 olarak ölçülürken, Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 61.86 olarak ölçüldü. İstanbul'un en az su bulunan barajları ise Papuçdere ve Kazandere barajları oldu. Papuçdere barajındaki doluluk oranı yüzde 4.72 olarak ölçülürken Kazandere barajında yüzde 6.80 olarak tespit edildi.

9 Ocak 2019 itibariyle İstanbul barajlarındaki su seviyeleri

Ömerli barajı yüzde 65.40

Papuçdere yüzde 04.72

Sazlıdere yüzde 43.88

Büyükçekmece yüzde 37.67

Alibeyköy yüzde 61.86

Terkos yüzde 50.74

Kazandere yüzde 06.84

Elmalı yüzde 96.88

Darlık yüzde 73.87

Istrancalar yüzde 35.72

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'yi aştı

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:14 Kaynak: DHA
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