İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 9'un üstünde arttı - Son Dakika

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 9'un üstünde arttı

16.01.2021 16:59
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 9'un üstünde arttı, System.String[]

İstanbul'da doluluk oranları yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son günlerdeki yağışlar sonrası hızla yükselmeye başladı. İSKİ'nin verilerine göre bugün İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19.56'dan yüzde 28.66'ya ulaştı.

İstanbul'un barajlarından iyi haber geldi. Bir kaç hafta önce yüzde yirminin altına inen doluluk oranları son günlerde yaşanan kar ve yağmur şeklindeki yağışların ardından hızla yükselişe geçti.

İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 28.66 olarak kayıtlara geçti. 10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 11 Ocak tarihinde yüzde 21.13'e 12 Ocak tarihinde ise 22.10 yükselmişti.

KURUYAN BARAJLAR SUYLA DOLMAYA BAŞLADI

İstanbul ve çevresinde etkili olan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar nedeniyle daha önce yüzde 5'lik değerlerin altına inen Kazandere ve Papuçdere barajları da dolmaya başladı.

Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 31.92 olarak ölçülürken Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 15.18. Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 37.70'e kadar yükseldi.

Tarihi Güzelce kemeri önünde daha önceden keçilerin otlamaya başladığı alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.

ISTRANCALAR BARAJINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 97.47

İstanbul'un en dolu barajı şu anda Istrancalar barajı oldu. Barajdaki doluluk oranı yüzde 97.47 olarak kayıtlara geçti.

Şu anda en düşük doluluk oranına sahip baraj ise Sazlıdere barajı oldu. Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 9.24 olarak ölçüldü.

İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı doluluk oranı yüzde 23.17

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 15.18

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 09.24

B.Çekmece barajı doluluk oranı yüzde 28.03

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 37.70

Terkos doluluk oranı yüzde 31.08

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 31.92

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 30.85

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 48.04

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 97.47

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 9'un üstünde arttı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 9'un üstünde arttı

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Son Dakika Güncel İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 9'un üstünde arttı - Son Dakika


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