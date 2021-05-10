İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,36 seviyesinde - Son Dakika

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,36 seviyesinde

10.05.2021 10:27
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,36 seviyesinde, System.String[]

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 78,36 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 78,36 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 78,36 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 2,73 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,73, Terkos'ta yüzde 79,51, Sazlıdere'de yüzde 43,24, Alibey'de yüzde 61,95, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 89,04, Darlık'ta yüzde 95,23, Elmalı'da yüzde 91,29, Kazandere'de yüzde 72,67 ve Pabuçdere'de yüzde 72,28 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 680,71 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 424,71 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 855 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 262,30 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 10 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 94,42, 2007'de yüzde 48,41, 2008'de yüzde 42,16, 2009'da yüzde 97,09, 2010'da yüzde 95,04, 2011'de yüzde 97,21, 2012'de yüzde 93,11, 2013'te yüzde 89,76, 2014'te yüzde 29,71, 2015'te yüzde 95,07, 2016'da yüzde 82,84, 2017'de yüzde 85,75, 2018'de yüzde 87,92, 2019'da yüzde 89,82, 2020'de ise yüzde 69,30 olarak gerçekleşmişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,36 seviyesinde - Son Dakika


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