İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,17 oldu - Son Dakika

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,17 oldu

03.05.2021 11:45
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,17 oldu, System.String[]

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 80,17 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 80,17 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, yağışların durması ile gerilemeye başladı. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,17 olarak ölçülürken, son 12 günde yaşanan düşüş yüzde 0,98 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 53,75, Terkos'ta yüzde 79,33, Sazlıdere'de yüzde 43,65, Alibey'de yüzde 64,87, Büyükçekmece'de yüzde 76,78, Ömerli'de yüzde 93,05, Darlık'ta yüzde 97,20, Elmalı'da yüzde 93,79, Kazandere'de yüzde 74,79 ve Pabuçdere'de yüzde 74,48 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 696,42 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 420,35 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 918 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 260,54 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 3 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 95,57, 2007'de yüzde 49,67, 2008'de yüzde 42,51, 2009'da yüzde 97,18, 2010'da yüzde 96,40, 2011'de yüzde 97,30, 2012'de yüzde 94,21, 2013'te yüzde 90,84, 2014'te yüzde 29,95, 2015'te yüzde 92,23, 2016'da yüzde 83,55, 2017'de yüzde 86,22, 2018'de yüzde 86,16, 2019'da yüzde 90,75, 2020'de ise yüzde 68,54 olarak gerçekleşmişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,17 oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Dünya şaşkın! Dışişleri Bakanı'nın küfürlü tweet'i iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya şaşkın! Dışişleri Bakanı'nın küfürlü tweet'i iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi         
12:58
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor         
12:32
Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı         
12:15
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var         
12:04
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:24:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,17 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement