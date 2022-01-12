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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'yi aştı - Son Dakika

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'yi aştı

12.01.2022 13:04
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'yi aştı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 50,32'ye yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 50,32'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen sonbaharda yüzde 41'e kadar inen barajlardaki su seviyesi, son yağışlarla yeniden yükselişe geçti.

Yağışlarla birlikte dün 47,81 olan barajlardaki su miktarı, bir günde yüzde 2,51 artış gösterdi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 50,32 olarak ölçüldü.

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 36,77, Kazandere'de yüzde 80,67, Sazlıdere'de yüzde 21,50, Alibey'de yüzde 28,86, Darlık'ta yüzde 47,05, Büyükçekmece'de yüzde 41,66, Terkos'ta yüzde 43,50, Elmalı'da yüzde 68,92, Ömerli'de yüzde 75,11, Istrancalar'da yüzde 97,18 olarak kaydedildi.

2022 yılı Ocak ayında barajlara düşen yağış miktarı da metrekareye 20,36 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 437,16 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da geçen ağustosta 3,4 milyon metreküp seviyesine kadar çıkan günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 786 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan ocak ayında şu ana kadar alınan su miktarı ise 12,34 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şu ana kadar şehre verilen toplam su miktarı ise 31,72 milyon metreküp seviyelerinde bulunuyor.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 12 Ocak tarihi baz alındığında 2012'de yüzde 62,85, 2013'te yüzde 65,99, 2014'te yüzde 34,53, 2015'te yüzde 76,03, 2016'da yüzde 64,15, 2017'de yüzde 60,87, 2018'de yüzde 66,20, 2019'da yüzde 90,13, 2020'de ise yüzde 52,2, 2021'de ise 22,1 olarak gerçekleşti.

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Büyükçekmece, İstanbul, Ocak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 50'yi aştı - Son Dakika
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