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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 76,84'e ulaştı - Son Dakika

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 76,84'e ulaştı

09.02.2022 10:56
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 76,84'e ulaştı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 76,84'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 76,84'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021'in sonbahar aylarında yüzde 41'e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi son dönemdeki kar yağışı ve yağmurlu havanın etkisiyle önemli oranda arttı.

İlde etkili olan kuvvetli yağışın ardından barajlarda dün 68,21 olan su seviyesi, bugün yüzde 76,84'e ulaştı. Su seviyesindeki artış son bir günde yüzde 8,63, son iki haftada da yüzde 22,20 oldu.

Kapasite olarak en küçük barajlar Istrancalar ve Elmalı yüzde 100 dolarken, en büyük baraj Ömerli ise yüzde 94,37 seviyesine ulaştı.

Su miktarı Pabuçdere'de yüzde 85,88, Kazandere'de yüzde 87,49, Sazlıdere'de yüzde 44,95, Alibey'de yüzde 66,17, Darlık'ta yüzde 74,32, Büyükçekmece'de yüzde 71,43, Terkos'ta ise yüzde 71,03 olarak kaydedildi.

Bu yıl 9 Şubat itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 175,49 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 667,46 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 742 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan ocak ayında şu ana kadar alınan su miktarı ise 52,02 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 71,56 milyon metreküp seviyelerinde oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 9 Şubat baz alındığında 2012'de yüzde 74,53, 2013'te yüzde 79,15, 2014'te yüzde 31,81, 2015'te yüzde 90,21, 2016'da yüzde 84,81, 2017'de yüzde 85,77, 2018'de yüzde 75,65, 2019'da yüzde 90,40, 2020'de yüzde 60,09, 2021'de ise 44,78 olarak kayda geçti.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 76,84'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 76,84'e ulaştı - Son Dakika
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