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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 80,5'e yükseldi - Son Dakika

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 80,5'e yükseldi

19.02.2022 14:18
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 80,5'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 80,5'e ulaştı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 80,5'e ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021'in sonbahar aylarında yüzde 41'e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, son dönemdeki yağışların etkisiyle artışını sürdürüyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk yüzde 80,5'e yükseldi. Su seviyesindeki artış son bir günde yüzde 0,25, son bir haftada da yüzde 0,41 oldu.

Su miktarı Alibey'de yüzde 71,16, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Darlık'ta yüzde 81,67, Elmalı'da yüzde 97,29, Istrancalar'da 73,76, Kazandere'de yüzde 96,19, Ömerli'de yüzde 93,3, Pabuçdere'de yüzde 96,11, Sazlıdere'de yüzde 49,35, Terkos'ta ise yüzde 76,24 olarak kaydedildi.

Bu yıl 19 Şubat itibarıyla barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 184,24 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 699,32 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 898 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı ise 56,47 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 140,2 milyon metreküp seviyelerinde oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk, 19 Şubat baz alındığında 2012'de yüzde 84, 2013'te yüzde 82,35, 2014'te yüzde 30,43, 2015'te yüzde 93,53, 2016'da yüzde 86,84, 2017'de yüzde 85,59, 2018'de yüzde 76,63, 2019'da yüzde 91,54, 2020'de yüzde 61,93, 2021'de ise 49,16 olarak kayda geçti.

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Büyükçekmece, İstanbul, Terkos, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 80,5'e yükseldi - Son Dakika


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