İstanbul'un barajlarından sevindiren haber - Son Dakika

İstanbul'un barajlarından sevindiren haber

28.01.2021 10:32

İstanbul'un barajlarından sevindiren haber Son 24 saatte etkili olan yağmur yaklaşık 14 günlük su daha kazandırdı Doluluk oranı 24 saatte yüzde 3'e yakın arttı Doluluk oranı yüzde 19 seviyesine kadar düşerek susuzluk tehlikesi hissettiren İstanbul barajlarından sevindiren haberler gelmeye...

İstanbul'un barajlarından sevindiren haber

Son 24 saatte etkili olan yağmur yaklaşık 14 günlük su daha kazandırdı

Doluluk oranı 24 saatte yüzde 3'e yakın arttı

İSTANBUL - Doluluk oranı yüzde 19 seviyesine kadar düşerek susuzluk tehlikesi hissettiren İstanbul barajlarından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Dün yüzde 34.22 olan doluluk oranı hızla artarak bugün yüzde 36.96 seviyesine çıktı. Son 24 saatte etkili olan yağmur yaklaşık 14 günlük su daha kazandırmış oldu. Artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı. 08 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 36.96 seviyesine çıktı. Son 24 saatte etkili olan yağmur yaklaşık 14 günlük su daha kazandırmış oldu. Artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor

Öte yandan son 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 28 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.55 olarak gerçekleşti. Böylece son 10 yılda en düşük doluluk oranı 2014 yılında ölçülmüş oldu.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle;

- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 39.95

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.04

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 16.04

- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 38.51

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 48.74

- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 36.66

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 42.34

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 44.29

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 52.60

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 56.27

İstanbul'un barajlarından sevindiren haber
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber
İstanbul'un barajlarından sevindiren haber

İstanbul, Baraj, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un barajlarından sevindiren haber - Son Dakika


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