Son Dakika Haberleri: İstanbul'un Başakşehir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

İstanbul'un Başakşehir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

55 dakika önce

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazandı.

İstanbul'un Başakşehir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yasin Kartoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yasin Kartoğlu 104 bin 462, CHP adayı Abdulhadi Akmugan 65 bin 265, Saadet Partisi adayı Bekir Demirkaya 6 bin 451 oy aldı.

-Kartoğlu'nun öz geçmişi

Küçükçekmece'de doğan ve aslen Malatyalı olan Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini Küçükçekmece'de üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2001-2002 yıllarında AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucusu olarak siyasi hayatına başladı. 2003-2009 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kartoğlu, 2 dönemdir başkan yardımcılığını yürütüyordu.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Meclisi'nde 4 Ekim 2017'de gerçekleştirilen oylama ile Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlık görevini başarıyla yürüten Yasin Kartoğlu evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Yasin Kartoğlu, İstanbul, AK Parti, Başakşehir, Güncel
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