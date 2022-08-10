AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı: 3 gün sürecek - Son Dakika
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AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı: 3 gün sürecek

10.08.2022 08:41
AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı: 3 gün sürecek

İstanbul'un bazı bölgelerinde bu sabah başlayan sağanak yağmur, yarın ve cuma günü de devam edecek. AKOM, "Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel." açıklamasını yaptı.

AKOM, bu sabah Esenyurt, Beylikdüzü taraflarında etkili olan sağanak yağışla ilgili bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi.

Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, "Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor" ifadelerine yer verildi.

3 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir." denildi.

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İstanbul, AKOM, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AKOM'dan İstanbullulara sağanak yağmur uyarısı: 3 gün sürecek - Son Dakika
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