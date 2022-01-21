İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'un bazı bölgelerinde devam eden yağış, yüksek kesimlerde karla karışık etkili oluyor.

Meteorolojinin, Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılarının ardından kentte soğuk ve yağışlı hava etkini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu, Esenyurt, Avcılar, Zeytinburnu'nda, Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Pendik ve Kartal'da aralıklarla yağış devam ediyor.

Kentte, Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Beylikdüzü ile Silivri'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.