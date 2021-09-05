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İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı - Son Dakika

İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı

05.09.2021 09:14

İstanbul'un Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz ilçelerindeki fırınların ekmeği 2 yerine 2.5 liraya satmaya başlaması karışıklığa neden oldu. Zam aynı olsa da bazı fırınlar gramajı 230'a, bazıları ise 270'e yükseltti. Satın aldıkları ekmeklerdeki gramaj farkını anlayamayan vatandaşlar uygulamaya tepki gösterirken, fırıncılar ise "Maliyetlerle başa çıkamıyoruz" diyerek savunma yaptı.

İstanbul'un genelinde 200 gramlık ekmek 2 liraya satılıyordu. Ancak 1 Eylül'den itibaren Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar ve Beykoz'da ekmek 2.5 liraya satıldı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.

"ÇOK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Beşiktaş'ta fırın işleten Zeki Cesur yapılan zammı, "20 yıldır bu işi yapıyorum, çok zor günlerden geçiyoruz. Son bir yılda un, maya, su, işçilik ücreti iki katına çıktı. Kiralar iki katına çıktı. Ancak ekmeğe bu zamlar yansımadı. Ekmek fiyatları her zaman enflasyonun altında tutuldu. Bu nedenle 1 Eylül'den itibaren fiyatlara zam yaptık. Biz 230 gram ekmeği 2.5 liradan satıyoruz. Bazı fırınlar farklı gramları farklı fiyatlardan satıyor" diye anlattı.

"YETKİLİLER HAREKETE GEÇMEDİĞİ İÇİN FIRINLAR KENDİLERİ ZAM YAPIYOR"

Ekmeğe zam yapan bir başka fırıncı Ahmet Aytekin ise, "Ekmeğin maliyeti çok yükseldi. Altından kalkamıyoruz. İnanın ki çalıştıracak eleman bulamıyorum. İnsanlar ekmek fırınında çalışma istemiyor. Kazanç az olduğu için düşük ücret veriyoruz. Ekmeğin fiyatı normalde şu an 3 lira olmalı. 2 lira ekmek fiyatı çok az. Yetkililer harekete geçmediği için fırınlar kendileri zam yapmaya başladı" diye konuştu.

"GENEL BİR ZAM KARARI YOK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'daki 5 ilçede uygulanan zam oranlarıyla ilgili "Şu anda ülke genelinde uygulanan bir zam kararı yok. Bazı ilçelerdeki fırınlar gramaja göre fiyatı yükseltmiş. Ancak genel bir zam kararı yok. Bilindiği üzere ekmek maliyetleri çok yükseldi. Ekmek fiyatları enflasyonun çok altında kaldı. İlgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Maliyet oranları yükseldiği için ekmek fiyatları da etkilenecek" dedi.

"EKMEĞİ 50 GRAM BÜYÜTTÜK, BU ZAM ANLAMINA GELMİYOR"

Hürriyet'te yer alan habere göre İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir ise, "Ekmeği 50 gram büyüttük, bu zam anlamına gelmiyor. Ekmek büyüdükçe şekil olarak imalat açısından daha çok kolaylaşıyor. Ürettiğimiz ekmeğin sayısı bir miktar düşecektir. Bu durum personelimize bir rahatlık sağlayacaktır. Ancak eleman eksiltecek düzeyde olmayacak. Tüketici açısından herhangi bir fark yok. 220 gram ekmeğe 2 TL ödüyorlardı, şimdi 275 gramlık ekmeğe 2.5 TL ödüyorlar. Daha geç bayatlayabilir. 1 Eylül'de bu uygulamaya geçtik" diye konuştu.

HALK EKMEK DE FİYAT ARTIRMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği halk ekmek de temmuz ayında ekmek fiyatlarında zam yapmıştı. Halk Ekmek zamdan sonra 250 gramlık ekmeği 1.25 liradan satmaya başlamıştı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı

İstanbul, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı - Son Dakika
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