İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

01.09.2022 13:12
İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.

Kentte öğle saatlerinde aralıklı olarak başlayan yağmur, bazı ilçelerde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'ni su bastı.

Biriken su nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluşurken ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Kavaklı Mahallesi Bayrak Sokak'ta yoğun yağış nedeniyle yolda çöküntü oluştu. O sırada yoldan geçen kamyonet, çöküntüye düştü. Kamyonet, iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu'nda da kısa süreli etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Ümraniye'de yağmur etkili olmaya başladı.

Çevredekiler yağmurdan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı.

YORUMLAR
500
Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle pazarın içindeki yol çöktü Küçükçekmece'de sağanak yağış nedeniyle pazarın içindeki yol çöktü Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı
Kaynak: AA

Beylikdüzü, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
11:35 Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı
11:31 Altında düşüş sürüyor! Gram altın 994 liradan alıcı buluyor
11:29 Fatih'te kardeş kavgası! Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu ağabeyini öldürdü
11:20 Dolardan yeni rekor! 2022'nin en yüksek seviyesini çıktı
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 13:12:40. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement