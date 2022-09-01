Fatih , Beyoğlu , Zeytinburnu 'nda da kısa süreli etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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