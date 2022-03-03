İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor - Son Dakika
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İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor

03.03.2022 09:05
İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

Sabah saatlerinde Zeytinburnu ve çevresinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı araçların üstünde kar birikintileri oluştu.

Anadolu Yakası'nda, Kadıköy ve Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oldu. Ümraniye'de de karla karışık yağmur görüldü.

Yağışın kentte aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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Zeytinburnu, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor - Son Dakika
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