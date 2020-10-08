Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor

08.10.2020 18:11
Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor, System.String[]

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

Trafik yoğunluğunun saat 18.00 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.

Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor
Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor
Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor
Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor

İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bazı ilçelerde sağanak etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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