İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor (2) - Son Dakika

İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini arttıran aralıklı yağış görülüyor.

Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oluyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.

Bazı bölgelerde etkisini arttıran yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Yazar Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katını aşırı yağış nedeniyle su bastı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evdeki su tahliye edildi. Su baskını nedeniyle evde hasar oluştu.

- Sürücüler zor anlar yaşadı

Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.

Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.