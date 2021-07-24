Öte yandan İBB CepTrafik haritası uygulamasına göre saat 19.05 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.

Son Dakika › Güncel › İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor - Son Dakika

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır