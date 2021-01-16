İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar ve karla karışık yağmur bazı bölgelerde aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Kent genelinde kar ve buzlanmaya karşı Karayolları Bölge Müdürlüğü de çalışmalar gerçekleştiriyor.

Müdürlüğün çalışmalarına ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında, 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında." bilgisini verdi.

Belediye ekipleri yol ve üst geçitlerde tuzlama çalışması yapıyor

Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri ve Arnavutköy'de karla karışık yağmur etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz ve Ümraniye'de kar etkisini sürdürüyor. Beykoz'da bazı vatandaşlar çocuklarıyla evlerinin önünde kar topu oynadı.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri de yol ve üst geçitlerde tuzlama çalışması yapıyor.