İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor

06.04.2022 04:20
İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor.

İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor.

Kapalı havanın etkili olduğu kentte, başta Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve İstanbul Boğazı çevresindeki bazı ilçelerde yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'un tarihi ibadethaneleri Valide Sultan Camisi ve Süleymaniye Camisi minarelerinde asılı mahyalar sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Sis nedeniyle bazı yollarda sürücüler kontrollü olarak ilerleyişini sürdürdü.

Bazı yerlerde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü görüldü.

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İstanbul Boğazı, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili oluyor - Son Dakika
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