İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor - Son Dakika
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İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor

30.03.2022 15:34
İstanbul'un bazı sahillerindeki kirlilik vatandaşları rahatsız ediyor

Fatih ilçesinde yer alan Samatya sahilindeki kirlilik, çevre sakinleri ile vatandaşları rahatsız ediyor.

Fatih ilçesinde yer alan Samatya sahilindeki kirlilik, çevre sakinleri ile vatandaşları rahatsız ediyor.

Sahil kenarında plastik şişe, poşet, cisimlerle yiyecek atıkları belirgin şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra denizin de yer yer bulanık ve kirli olması sahilde gezenlerin dikkatini çekiyor.

Vatandaşlardan Enes Yılmaz, kirlilikten dolayı rahatsız olduğunu, yetkililerin acil önlem alması gerektiğini ifade etti.

Burcu Akşehirli ise ailesiyle sahil kenarına temiz hava almak için geldiğini belirterek, denizi temiz tutmak için vatandaşların özenli davranması gerektiğini söyledi.

Çevre sakinlerinden Faruk Köle de bu kirliliği insanların yaptığına dikkati çekerek, herkesin duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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