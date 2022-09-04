Cinayeti gerçekleştirdiği ve motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos'ta, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. aralarında husumet olduğu öğrenilen bir kişiyle sokakta tartıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta bir gencin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

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