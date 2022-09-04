Beşiktaş'ta bir gencin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta bir gencin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

04.09.2022 18:38
Beşiktaş'ta bir gencin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çıkan kavgada 18 yaşındaki bir gencin silahla vurularak öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çıkan kavgada 18 yaşındaki bir gencin silahla vurularak öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos'ta, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. aralarında husumet olduğu öğrenilen bir kişiyle sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayeti gerçekleştirdiği ve motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde B.A'nın kaçarken silahla vurulup yere düşmesi yer alıyor.

YORUMLAR
500
Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da kamp yapacak Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da kamp yapacak 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenleme kurulu üyeleri Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi 'Evlat Nöbeti Çalıştayı' düzenleme kurulu üyeleri Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi
Kaynak: AA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta bir gencin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:23 MHP lideri Bahçeli seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek 6'lı masaya seslendi: Mutlaka sorgulanmalı
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 18:38:21. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta bir gencin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement